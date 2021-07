COUPÉ DE LUXE CONTINENTAL GT SPEED - Nous avons testé la Bentley sur circuit

De la puissance à revendre

Je me retrouve ainsi assis dans la Bentley la plus puissante jamais produite, qui est cependant tout sauf une voiture de sport au sens propre du terme. La fibre de carbone et l’alcantara sont présents partout dans l’habitacle et l’espace d’un instant, l’idée me traverse même l’esprit d’utiliser la fonction de massage des sièges en m’élançant sur la piste. Mais voilà que le grand moment est venu: le feu passe au vert, j’appuie à fond sur la pédale de l’accélérateur et m’attends à un démarrage de gentleman en bonne et due forme. Sauf que c’est tout le contraire qui se produit: en raison de la puissance phénoménale de 659 ch et du couple de 900 Nm, je me retrouve subitement plaqué dans le siège et je freine à mort bien avant le premier virage. Le freinage est encore plus vigoureux que ce que je m’étais imaginé. Pas étonnant! Avec 440 millimètres de diamètre, les disques de freins sont plus grands qu’une pizza familiale et même les plus grands du marché à l’heure actuelle, selon Bentley.