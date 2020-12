«La situation se détend, mais elle n’est pas réglée. On continue de prendre en charge ­quotidiennement des patients Covid», commente le docteur Mikael de Rham, directeur général de l’Ensemble hospitalier de la Côte. Depuis quinze jours, l’Hôpital de Morges est le deuxième établissement du canton de Vaud en matière de patients Covid hospitalisés.

Pour gérer la situation, les équipes ont ouvert quatre unités spéciales avec 85 lits. Aujourd’hui, deux tiers des places Covid restent occupées. Il est impensable à ce stade d’en réduire le nombre. Au contraire, lors de la cellule de crise de Noël, le déploiement d’une 5e unité a déjà été envisagé. La raison? L’arrivée d’une possible troisième vague à la suite de deux menaces qui planent sur les professionnels de santé: l’après-Fêtes avec ses regroupements intergénérationnels, et la présence de la nouvelle souche du coronavirus dont l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a recensé pour l’heure cinq cas en Suisse et au Liechtenstein.