Jennifer Hudson se confie à propos d'Aretha Franklin

L’Américaine s’est fait découvrir grâce au télécrochet «American Idol» en 2004. Imago

La chanteuse et actrice Jennifer Hudson, 39 ans , a beaucoup appris de la reine de la soul, qui l’a choisie personnellement pour l’incarner à l’écran.

Qu’est-ce qui vous parle le plus dans la vie d’Aretha Fanklin?

Le fait qu’elle avait, comme moi, perdu sa mère et entretenait un rapport très spécial avec elle. Et puis , Aretha a vécu des choses très dures dès l’enfance et j’admire la façon dont elle a surmonté ces épreuves. Elle a aussi dû lutter pour trouver sa voi e , c’est-à-dire pour s’affirmer, ce qui est surprenant quand on pense au personnage.

Elle souhaitait que vous l’incarniez à l’écran. Vous a-t-elle donné des tuyaux pour jouer le rôle?

Nous en avons parlé pour la première fois il y a 15 ans, lorsque j’ai gagné un Oscar pour «Dreamgirls» et nous sommes restées en contact jusqu’à sa mort. En discutant avec elle, j’ai compris que sa foi en Dieu et l’Église étaient la base de tout dans sa vie. Cet aspect est aussi profondément ancré en moi.

Quel est l’un des meilleurs souvenirs que vous gardez de vos rencontres?

Je préparais un hommage pour Aretha pour une chaîne de télé américaine et c’était supposé être une surprise. J’étais en pleine répétition avec mon groupe lorsqu’elle a débarqué sans prévenir. Nous avons tout arrêté et je me suis assise pour parler avec elle. Nous avons eu une superdiscussion, du genre mère-fille.

Les hommes dans la vie d’Aretha tentaient de la dominer à tous les niveaux…

Quand on y regarde de plus près, ces hommes avaient plus besoin d’elle que l’inverse. Le cadeau que m’a fait Aretha, c’est de réaliser ça. Ma force, mon pouvoir, sont en moi. J’ai compris que nous avions traversé les mêmes épreuves et que si elle avait réussi à les surmonter , je le pouvais aussi.

Quel conseil donneriez-vous à la jeune Jennifer Hudson si vous le pouviez?