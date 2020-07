Un millionnaire tué à New York

«Nous avons un torse, une tête coupée, des bras et des jambes»

Un riche entrepreneur a été retrouvé décapité et démembré dans son appartement de Manhattan, mardi. Pour l’heure, le mystère est entier.

La police de New York a fait une macabre découverte, mardi après-midi dans un luxueux appartement de Manhattan. Un corps décapité et démembré gisait à côté d’une scie électrique et de sacs-poubelles. «Nous avons un torse, une tête qui a été sectionnée, des bras et des jambes. Tout est encore sur place. Nous n’avons pas de mobile», a déclaré mardi le sergent Carlos Nieves, porte-parole du NYPD.