Les restaurants et cafés genevois, rouverts jeudi, vont bien continuer à servir leurs clients jusqu’à 23 heures. «Tous les cantons romands vont utiliser la possibilité d’exception» qui leur a été offerte par le Conseil fédéral ce vendredi après-midi, a indiqué le conseiller d’État chargé de la Santé au bout du lac, Mauro Poggia. La règle générale fixée par la Confédération pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 est dorénavant la suivante: tous les commerces et établissements publics doivent fermer à 19 heures, sauf dans les cantons qui affichent un taux de reproduction inférieur à 1, durant au moins sept jours.

À la limite du taux fatidique

Tel est le cas de Genève, qui a décidé de donner du mou au secteur de la restauration, «tant que c’est possible», expose Mauro Poggia. Car la partie est loin d’être gagnée: ce vendredi, le taux de reproduction dans le canton atteint 0,88 – alors qu’il était à 0,78 le 28 novembre. Or, si ce fameux taux dépasse 1 durant trois jours, l’exception tombera, et la fermeture à 19 heures sera imposée par Berne. Il sera donc impératif «que tout le monde se comporte bien, exhorte le ministre. Je ne peux pas dire combien de temps cela va tenir, mais on va profiter» de l’autorisation donnée par le Conseil fédéral. «Il aurait été ridicule de s’inscrire un autogoal en s’interdisant une ouverture.»