Le secteur aérien est lourdement touché par la crise du Covid-19. Tamur Goudarzi Pour, responsable des ventes de Swiss, explique pourquoi il n'y a plus de nourriture gratuite sur les vols courts et parle des plans de la compagnie pour l’après-crise.

Tamur Goudarzi Pour a répondu aux questions de 20 minutes. Swiss

Swiss souffre de la crise du coronavirus et a besoin d'une aide de l'État. Et pourtant, des primes ont été versées aux cadres...

Goudarzi Pour : Il ne s'agit pas de primes au sens d'une gratification, mais d'une composante variable du salaire qui est une partie fixe du contrat de travail. Ce montant a été versé au conseil d'administration pour l'exercice 2019, après que Swiss a assuré ses liquidité à la fin du mois d'octobre. Le conseil d'administration s'est engagé par écrit à ce que cette rémunération ne soit pas versée pour 2020 et les années de crise suivantes. Je pense que c'est une bonne décision.

Swiss a annoncé des suppressions d'emplois et des réductions salariales. Combien d'emplois sont concernés?

Au cours des deux prochaines années, environ 1000 emplois seront supprimés dans tous les domaines. Nous nous concentrons sur trois mesures socialement responsables : un gel des embauches, des modèles de temps partiel attractifs et des retraites anticipées.

Vous renoncez également à une partie de votre salaire?

Oui, la renonciation volontaire des salaires des cadres supérieurs cette année est de 20 % pendant six mois, ainsi que la renonciation à la rémunération variable. Ce qui signifie une réduction totale des salaires de plus de 40 % en 2020 et de 30 % pour chacune des années suivant de la crise.

A partir d'avril, il n'y aura plus de repas gratuits en classe économique sur les vols courts et moyens courriers, est-ce une autre mesure de réduction des coûts?

Avec cette mesure, nous réagissons principalement aux réactions de nos clients, qui souhaitent davantage de choix et de qualité. Bien qu'il nous aide également à réduire les coûts, le nouveau concept nous permettra surtout de répondre encore mieux aux souhaits individuels de nos clients. Depuis Genève, les produits de haute qualité à l'achat ont été lancés en 2018 et sont extrêmement bien accueillis par nos clients. Je ne peux que vous recommander de l'essayer une fois après le lancement et de le constater par vous-même.

Quelle sera la différence entre Swiss et les compagnies aériennes à bas prix comme Easyjet ?

Nous mettons encore plus l'accent sur les aliments de haute qualité ayant une saveur régionale. Des prix équitables sont également importants pour nous. Je ne peux pas encore révéler les prix exacts. Les petits en-cas comme les sandwiches seront toujours disponibles à petits prix. Par ailleurs, l'eau et le chocolat en provenance de Suisse continueront à être servis gratuitement. En classe affaires, notre gamme de services restera inchangée.

Le coefficient de remplissage des vols est actuellement faible. Vous attendez-vous à une fréquence plus élevée à Noël ?

La crise du Covid-19 continue de peser lourdement sur nous et le taux de remplissage des vols est nettement inférieur à celui de l'année dernière. En conséquence, nous perdons un total de 1 à 2 millions de francs par jour, mais nous veillons toujours à couvrir nos coûts variables de vol. Heureusement, la demande a augmenté ces derniers jours. Les gens veulent rendre visite à leur famille et à leurs amis à l'étranger pendant les vacances. Nous nous attendons donc à un petit pic au moment de Noël. Les destinations de vacances comme l'Espagne ou le Portugal et certaines destinations long-courriers comme São Paulo et Johannesburg sont également très demandées.

Quels sont vos projets pour l'après-crise ?

Nous ne nous battons pas pour notre survie, mais pour notre avenir. Il y aura probablement une nouvelle norme: dans un premier temps, il y aura moins de voyages d'affaires et plus de voyageurs privés à bord de nos vols. En fonction de l'évolution de la pandémie et des possibilités de dépistage et de vaccination, nous prévoyons une reprise significative à partir du deuxième trimestre 2021. Même si nous n'atteindrons probablement pas le niveau de ces dernières années avant 2024 au plus tôt, nous envisageons l'année à venir avec espoir après cet hiver difficile.