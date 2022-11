Coupe du monde: récit du voyage de l’équipe de Suisse

C’est un vol qui a duré un peu plus de six heures, lundi, mais un vol pas comme les autres. Après avoir papoté un peu avec les internationaux helvétiques, juste avant le départ de Kloten, un moment pendant lequel tous ont affirmé logiquement leur enthousiasme circonscrit au football et leur envie de briller au Qatar sur le terrain, sans autre considérations, tout le monde s’est engouffré dans l’avion Swiss, avec la Coupe du monde comme destination.

Ce vol spécial était réservé à l’équipe de Suisse, au staff et aux joueurs. Et à quelques accompagnateurs, dont les médias. Nous en étions.

En classe business

Mais il y a des règles, qui concernent la presse. Ce moment, le voyage, est privé. On peut les voir, depuis la classe éco, les saluer, mais pas en profiter pour leur parler. Et encore moins prendre des photos. Compréhensible.

En classe éco pour jouer

Les cartes, c’est bien. Mais pour s’amuser, il y a un autre jeu, de plateau, qui fait fureur. Un genre du jeu des petits chevaux. Mais revisité, avec des cartes en plus pour pimenter l’action ou dicter les manœuvres. Dans un avion, pas simple de trouver une place suffisante pour déployer le plateau et regrouper des joueurs autour. Ni une ni deux: une grappe d’internationaux a alors pris le tout et est venu en classe éco où il y avait beaucoup de places libres. C’est là que les Frei, Sow, Elvedi et autres ont passé le temps en jouant.