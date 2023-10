«Nous bombardons lavec une intensité jamais vue»

Un hélicoptère d’attaque AH-65 Apache de l’armée de l’air israélienne survole la frontière avec la bande de Gaza, près de la ville d’Ashkeon, dans le sud d’Israël, le 28 octobre 2023, au milieu des combats en cours entre Israël et le groupe palestinien Hamas.

L’armée israélienne a annoncé samedi avoir visé le réseau de tunnels du Hamas en frappant «150 cibles souterraines» dans le nord de la bande de Gaza, au cours d’une nuit de bombardements très intenses. Israël est convaincu que le mouvement islamiste palestinien dirige et organise ses opérations depuis ce gigantesque réseau de tunnels souterrain, et y stocke son arsenal. «Durant la nuit, les avions de combat de Tsahal (armée israélienne) ont frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza, dont des tunnels utilisés par les terroristes, des sites de combat souterrains et d’autres infrastructures souterraines. Plusieurs terroristes du Hamas ont été tués», a indiqué le communiqué.