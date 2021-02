À l’aube du 8 mars 2006, un bébé joufflu de 72 pages était déposé dans les caissettes de Suisse romande. La rédaction retenait son souffle: la concurrence, au mieux sceptique, au pire hostile, prédisait au nourrisson une espérance de vie réduite. D’autant qu’un faux jumeau était né peu auparavant. Enjoué, charmeur et romand jusque dans son arbre généalogique, l’aîné avait les faveurs de la cote. Peu exubérant, appliqué et issu d’une famille alémanique, le cadet souffrait de la comparaison.

Tous deux ont fini par ne faire qu’un après une guerre fratricide qui a coûté bonbon à leurs parents. En 2009, «Le Matin Bleu», édité par Edipresse, épousait «20 minutes», propriété de Tamedia. Le premier a adopté le nom de famille du second en vertu d’une stratégie nationale. dans le sillage de «20 Minuten». Deux ans plus tard, «20 minuti» venait logiquement compléter le tableau au Tessin.

Et la suite ?

Aujourd’hui, Tamedia est devenu TX Group. La digitalisation galopante a fait son œuvre. «20 minutes» n’y a pas échappé. La version papier des débuts a été peu à peu supplantée par les projets numériques. La pyramide des priorités et des ressources s’est inversée. Lancée avec trois pionniers, la rédaction online est aujourd’hui majoritaire. Dans le même temps, l’effectif total est passé d’une trentaine de collaborateurs à plus de cent, avec l’intégration de l’équipe du Matin.ch et celle de Sport-Center.

L’histoire de la marque n’a cessé d’évoluer: print first à ses débuts, web first dès 2010, mobile first depuis cinq ans, «20 minutes» se tourne désormais résolument vers la vidéo. Vingt postes de travail sont actuellement en voie de création dans ce domaine. Et, à l’occasion de son quinzième anniversaire, nous partons à la recherche des talents de demain.