Qui sera la webstar de demain : Nous cherchons des talents

Et si la nouvelle star du web, c’était toi? Envoie-nous tes idées de vidéos. Un jury sélectionnera cinq finalistes, qui recevront un coaching et un prix.

Tu rêves que les vidéos que tu crées seul chez toi soient vues par un peu plus de monde que tes parents, tes grands-parents, tes frères et sœurs et ta marraine? Tu es au bon endroit!

À l’occasion de ses 15 ans, «20 minutes» a choisi de faire participer sa communauté à la fête et part à la recherche des talents numériques de demain dans le cadre du projet Webstars. Parce que, comme internet, ton journal ne cesse d’évoluer et fait appel aux meilleurs afin de fournir un contenu toujours plus passionnant, divertissant et informatif. Et si la perle rare qui nous manquait, c’était toi?

Conditions de participation Pour tenter ta chance, c’est simple. Les inscriptions seront ouvertes dès le 15 mars. Pour participer, il suffit de nous envoyer un email à 15ans@20minutes.ch avec les éléments suivants: ton idée de contenus audiovisuels par écrit ou en vidéo, une petite description et une photo de toi, ton âge (il faut avoir au minimum 18 ans) ainsi qu’une copie de ta carte d’identité. Si tu es sélectionné parmi les cinq finalistes, tout le matériel pour la suite de l’aventure te sera fourni.

Que tu cuisines des plats meilleurs que ceux de Philippe Etchebest, donnes des conseils de mode de manière plus originale que Cristina Cordula, réalises des films mieux que Xavier Dolan, chantes et danses mieux que Christine and the Queens ou redécores des intérieurs avec plus de goût que Valérie Damidot, peu importe! L’essentiel, c’est que tes idées soient innovantes et ne ressemblent à rien de ce que l’on a déjà vu ailleurs sur le Net.

Laisse libre cours à ton imagination et épate le jury avec ta proposition. Quinze dossiers seront sélectionnés. Cinq finalistes seront choisis par un jury, puis coachés par une équipe de professionnels. Leurs réalisations seront soumises à l’œil expert du jury et de la communauté de «20 minutes». Toutes les infos utiles sont à retrouver dans les encadrés ci-dessous.

Une collaboration avec «20 minutes» Il y a la fierté de faire partie des cinq personnes élues par le jury, mais de très jolis prix sont aussi en jeu dans le cadre du concours Web­stars. Le grand gagnant, choisi par le jury et la communauté des internautes, se verra proposer une collaboration avec «20 minutes», ainsi que la somme de 5000 fr. Le deuxième et le troisième recevront 2000 fr., tandis que le quatrième et le cinquième empocheront 1000 fr.