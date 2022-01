Référendum contre AVS21 : «Nous combattrons le relèvement de l’âge de la retraite des femmes»

Un référendum a été lancé mardi contre AVS21, qui, selon l’alliance «Pas touche à nos rentes», viserait «à faire près de 10 milliards d’économies sur le dos des femmes».

Composée de syndicats, de partis politiques, d’associations professionnelles et de collectifs de la grève féministe, la large Alliance de Gauche, «Pas touche à nos rentes», a lancé ce mardi son référendum contre la réforme AVS21 – acceptée par le Parlement en décembre dernier – car «le projet de relèvement de l’âge de la retraite vise à faire près de 10 milliards d’économies sur le dos des femmes», déclare l’alliance dans un communiqué. Et de poursuivre sur le fait que les rentes des femmes «diminueraient en moyenne de 1200 francs par an. Alors même qu’aujourd’hui encore, elles perçoivent des rentes inférieures d’un tiers à celles des hommes».