Giron vaudois – «Nous construisons pendant un an et tout sera démonté en une semaine»

La moyenne d’âge du giron de Chavornay s’élève à 21 ans et la motivation de ses membres est au rendez-vous, bien qu’ils ne soient pas rémunérés. «Tout le monde travaille en parallèle du giron. Nous avons la chance de compter parmi nos membres divers corps de métiers comme des agriculteurs, des employés de commerce et j’en passe. Nous mettons en commun nos forces pour construire ce giron pendant une année. Et en une semaine, tout sera démonté!», précise Pierre Porret. Des plans des bâtiments ont été réalisés par les membres, puis contrôlés par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE).

La déco, un enjeu de taille

Léonie Abetel, coresponsable de la décoration avec Anouck Thonney, poursuit: «On acquiert des nouvelles compétences qu’on pourra mettre en avant sur notre CV.» En effet, la question des décors, de leur conception à la réalisation, occupe une place importante dans la manifestation. Léonie et son Anouck se réjouissent de l’avancement des constructions: «Au début, ce n’était pas simple d’imaginer sans connaître le plan exact de la place de fête. On avançait un peu à tâtons», raconte Anouck. Léonie ajoute: «Le thème de la fête, c’est le sport. On se base là-dessus pour dessiner les décos à l’aide d’un projecteur. On récupère également des affaires de sport en tout genre. Le village a bien joué le jeu en nous donnant des maillots ou encore des anciennes raquettes de tennis.»