Ce printemps, pendant le confinement, les citadins ont été beaucoup plus nombreux à se rendre en forêt chaque jour, qu’au cours d’un printemps normal. De nombreux promeneurs avaient vu en la nature un moyen d’entretenir la forme physique et la santé mentale. En ce début d’hiver, les skis de randonnée, skis de fond ou raquettes ont la cote. C’est ce que révèle cette semaine la chaîne valdo-fribourgeoise La Télé . Du côte genevois, les magasins de sport constatent aussi de nouveaux adeptes du ski de randonnée. Nombre d’entre eux y pensaient déjà les précédentes années, mais profitent de cette année si particulière pour faire le pas. Cet hiver, on craint l’impact d’un afflux de promeneurs sur les habitants de nos forêts.

Crainte pour la faune

Même si l’hiver est une période critique pour la faune – Covid ou pas –, le canton du Valais n’est pas particulièrement inquiet pour l’instant. «La majorité des randonneurs suivent les sentiers balisés et homologués, déclare Yvon Crettenand, responsable scientifique du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF). Les dérangements liés à un afflux massif de promeneurs pourraient s’avérer dramatiques pour la survie des animaux si l’hiver devait être rude, avec d’abondantes chutes de neige. Et le danger serait encore plus marqué en cas d’hiver prolongé sur les mois de mars et avril.»