Google crée Dieu selon un ex-cadre au sujet de l'AI

IA : «Nous créons Dieu», avertit un ex-cadre de Google

Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, se dit effrayé par les dangers que peuvent présenter les avancées en matière d’IA.

La singularité technologique, à savoir l’hypothèse que l’intelligence artificielle dépassera un jour celle de l’être humain et prendra le pouvoir sur lui, est bien en marche et arrivera bientôt, selon un ex-cadre de Google. Dans une interview accordée au «Times», Mo Gawdat, ancien directeur commercial de l’organisation anciennement appelée Google X, qui travaille sur des innovations en lien avec la robotique et l’intelligence artificielle, a exprimé ses craintes pour l’humanité. Il croit que l’intelligence artificielle générale (IAG), le genre d’IA toute-puissante que l’on voit dans les œuvres de science-fiction, comme Skynet du film «Terminator», est inévitable. Et une fois qu’elle sera là, l’humanité pourrait se retrouver face à une apocalypse provoquée par des machines divines, rapporte le site Futurism.