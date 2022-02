Réchauffement climatique – Les rivières de Suisse menacée de s’évaporer

Réchauffement climatique : «Nous cultiverons sans doute des oranges sous nos latitudes»

Selon une étude de l’EPFL, si les émissions de CO2 ne diminuent pas, il faudra choisir entre arroser les champs et produire de l’électricité en Suisse, d’ici à la fin du siècle.

Les cours d’eau en plaine (ici en aval de la jonction du Rhône et de l’Arve, à Genève) pourraient gagner 4 degrés d’ici à 2090.

Selon le scénario extrême, fondé sur l’inaction face à la situation actuelle, il faut s’attendre à une hausse des températures des rivières alpines de 5,5 degrés durant l’été et de 4 degrés pour les rivières du plateau. Le débit moyen des rivières pourrait, quant à lui, baisser de 30% en montagne et de 25% en plaine.

Sans action, disparition des glaciers

Selon le scénario inverse, fondé sur une réduction des émissions de CO2 en ligne avec l’Accord de Paris sur le climat, la hausse de la température des rivières alpines et de plaines serait limitée à 1 degré d’ici à la fin du siècle. La baisse du débit des rivières serait quant à elle quasi nulle en plaine et de seulement 5% en montagne. Ce scénario permettrait en outre de conserver la moitié des glaciers, avec une stabilisation de leur fonte dès 2050, contre une disparition presque entière en cas d’inaction.