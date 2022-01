Crise ukrainienne - «Nous défendrons notre ville»

Crise ukrainienne : «Nous nous battrons pour protéger notre ville»

Craignant une invasion russe, une mère de famille de Kiev a dépensé 1300 francs pour s’acheter un fusil et protéger sa famille.

La quinquagénaire se dit prête à tout pour défendre sa ville. «Si cela se précise, alors nous nous battrons pour Kiev. Nous nous battrons pour protéger notre ville. Si les combats commencent, ils viendront ici. Kiev est la cible principale», estime-t-elle. Pour accompagner son fusil, Mariana a acheté un silencieux, un bipied et un viseur télescopique. Son arsenal se compose en plus d’un casque, d’un camouflage neige, d’un gilet pare-balles, de poches à munitions, de bottes et d’un uniforme de l’armée britannique.