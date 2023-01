Royaume-Uni : «Nous devons affronter la réalité, le Brexit ne marche pas»

Pour Sadiq Khan, maire de Londres, le Royaume-Uni a besoin d’«un plus grand alignement avec nos voisins européens – un changement par rapport à ce Brexit extrême et dur».

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, va appeler, jeudi, Downing Street, à admettre les «dégâts immenses» causés par la sortie britannique de l’Union européenne. «Après deux ans de déni et d’évitement, nous devons maintenant affronter la dure vérité: le Brexit ne fonctionne pas», va déclarer cet opposant de longue date à la sortie de l’UE, dans un discours dont l’AFP a obtenu des extraits.

Le Brexit «a affaibli notre économie, fracturé notre union et terni notre réputation», doit-il argumenter lors d’une allocution prévue à Mansion House, la résidence officielle du lord-maire de la City of London, cœur financier de la capitale et du pays. «Je ne peux tout simplement pas garder le silence sur les dégâts immenses causés par le Brexit.»