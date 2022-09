Economie circulaire: «Nous devons aussi réfléchir à la conception des vêtements»

En dernier recours, ils partent en fumée via l’incinération des ordures. Il serait toutefois préférable de recycler entièrement les fibres, dans le but de pouvoir les réutiliser pour fabriquer des tissus de qualité. Le secteur textile en est parfaitement conscient. Une installation de recyclage est notamment en cours de construction à Winterthur à des fins de démonstration. Elle doit montrer comment, grâce à des processus chimiques et mécaniques, les fibres des tissus sont démêlées, traitées, emballées et préparées en vue d’une utilisation ultérieure.

Ils devraient réfléchir à la quantité et à la qualité des vêtements qu’ils achètent. Les habits plus chers sont en général utilisables plus longtemps. En plus, on en achète souvent moins, car on réfléchit alors à deux fois avant de passer en caisse. Vous pouvez aussi recoudre de vieux vêtements, les réutiliser ou les donner à quelqu’un d’autre. Et, après une utilisation, pourquoi ne pas les aérer au lieu de les laver et de les mettre au sèche-linge. Cela permet de prolonger leur durée de vie et d’économiser de l’énergie et de l’eau.