Drame au Luxembourg - «Nous devons des réponses à notre petit Emran»

Depuis 2019, la vie d'Alisa et de son époux est remplie de «douleur, tristesse et de larmes» sans leur fils: «Nous perdons patience et notre douleur s'accentue. Les blessures resteront ouvertes et ne cicatriseront pas tant que cette enquête ne sera pas close». Ciblant directement la Ville de Luxembourg, la famille exige enfin des réponses. «Je ne veux pas nommer les gens, je ne suis pas en colère car personne n'a souhaité ce drame, mais chacun doit prendre ses responsabilités et promettre que cela ne se reproduira plus», lance Alisa.