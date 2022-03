Guerre en Ukraine : «Nous devons être préparés à tous les risques»

Dans une interview accordée ce dimanche à la «SonntagsZeitung», la conseillère fédérale Viola Amherd s’est dite favorable à une augmentation du budget de l’armée sur le long terme.

Et alors que l’UDC et le PLR se sont prononcés cette semaine pour une hausse des dépenses pour la défense de la Suisse et une croissance des effectifs de l’armée, la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) s’est dite favorable à «une augmentation du budget de l’armée de deux milliards de francs, à plus long terme».