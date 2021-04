Emploi : «Nous devons nous battre pour plus de sécurité sociale»

«Les travailleuses et les travailleurs qui ont le plus souffert de la crise ne doivent pas être laissés pour compte», s’inquiète le président de l’USS Pierre-Yves Maillard. Il exige une meilleure protection pour les employés précaires

Avec le boom des livraisons à domicile par des services de coursiers et coursières, les normes minimales en matière de conditions de travail sont trop souvent contournées, dénoncent les syndicats «Ces nouveaux emplois sont créés dans des secteurs non réglementés: il s’agit d’employés temporaires, de sous-traitants, de faux indépendants», constate Daniel Münger, président du syndicat syndicom. «Seules des CCT de force obligatoire dans les branches offrent une protection efficace contre la précarisation», a-t-il martelé.

Les dangers du chômage partiel

«Après avoir lutté contre la pandémie, nous devons nous battre pour plus de sécurité sociale. Pour que les travailleuses et les travailleurs qui ont le plus souffert de la crise ne soient pas laissés pour compte», a terminé Pierre-Yves Maillard. Selon lui, contre le chômage, la précarité et les inégalités croissantes, il n’y a pas trente-six solutions: il faut de meilleurs salaires et des mesures efficaces en faveur du pouvoir d’achat.