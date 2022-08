Guerre en Ukraine : «Nous devons nous préparer à tous les scénarios» à la centrale

L’Ukraine doit se préparer à «tous les scénarios» à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les troupes russes et visée par des bombardements répétés, a averti mercredi le ministre ukrainien de l’Intérieur. Moscou et Kiev se sont accusés mutuellement de ces bombardements, qui ont ciblé la plus grande centrale nucléaire d’Europe, sous contrôle de l’armée russe depuis mars, faisant resurgir le spectre d’une catastrophe majeure en Europe.