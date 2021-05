Football – Ligue des champions : «Nous devons y croire, peu importe les statistiques»

Mal embarqués après la défaite à domicile lors du match aller, les joueurs du PSG vont devoir réaliser un exploit ce mardi sur la pelouse de City.

Chez lui, mercredi dernier, le club de la capitale a mis un genou à terre, sonné par les buts en seconde période de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, comme deux uppercuts qui l’ont rapproché du K.-O. et d’une éviction cruelle, aux portes de la finale d’Istanbul le 29 mai.

Six jours plus tard, il n’a pas retrouvé tous ses moyens: incertain, son buteur Kylian Mbappé a mal au mollet droit, et le milieu Idrissa Gueye est suspendu, après le carton rouge reçu au Parc des Princes.