Réalité mixte : «Nous devrions nous téléporter, et non pas nous transporter»

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait une apparition remarquée dans un salon de discussions de Clubhouse, l’application audio virale du moment.

Les personnalités défilent sur Clubhouse, l’application de conversations audio soutenue par des investisseurs influents de la Silicon Valley. Quelques jours après Elon Musk, c’est au tour de Mark Zuckerberg d’avoir participé jeudi à un talk-show. Sous son pseudo «Zuck23», le patron de Facebook et d’Oculus a évoqué sur le chat vocal la réalité virtuelle, le futur des interactions homme-machine et du monde du travail. Selon lui, la moitié du personnel de son groupe devrait pouvoir travailler de manière permanente à la maison d’ici 5 à 10 ans, et cela indépendamment de pandémies. «Nous devrions nous téléporter, et non pas nous transporter», a-t-il notamment déclaré, selon une transcription d’un extrait de la session publié par le capital-risqueur John Constine.