Suisse à 9 millions d’habitants : «Nous employons plus de monde que nous n'en avons réellement besoin»

Depuis l'introduction de la libre circulation des personnes en 2002, la population suisse a augmenté deux fois plus vite que celle de la Grande-Bretagne ou de la France - et vingt fois plus vite que celle de l'Allemagne, analyse la «SonntagsZeitung». En vingt ans, la progression atteint 20%, ce qui correspond à une augmentation de 1,4 million de personnes. Conséquence: en 2023, le nombre d’habitants devrait passer à 9 millions.

La Suisse pourrait s’en sortir avec moins d’immigration

Cette croissance démographique est l’expression d’un succès: l'économie est florissante, la qualité de vie est élevée et des gens du monde entier veulent venir vivre en Suisse. Toutefois, elle a aussi son revers: les espaces de vie se font plus rares et plus chers, les infrastructures sont mises à rude épreuve et l'intégration devient un défi.