Pandémie en Suisse : «Nous en sortirons au printemps… mais à deux conditions»

Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé estime que la Suisse est bientôt sortie d’affaire. L’OFSP se montre un peu moins optimiste.

Selon Lukas Engelberger, la population doit poursuivre son immunisation grâce au vaccin et il ne faut pas que le virus mute vers une forme plus dangereuse.

Toutefois, le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) précise que cette sortie de crise pourra être possible à deux conditions au préalable: la population doit poursuivre son immunisation grâce au vaccin et il ne faut pas que le virus mute vers une forme plus dangereuse.