Crise migratoire : «Nous entendons les sirènes et les hélicos tout le temps»

Alors que les migrants se massent à la frontière polonaise, des villageois proches témoignent de leur malaise.

«Terrorisme d’État»

Fouille à la recherche de migrants

Comme le reste de la Pologne, la ville est pavoisée de couleurs polonaises rouge et blanc à l’occasion de la fête nationale de l’Indépendance, jeudi. Ici et là, on remarque des affiches de soutien aux forces polonaises, dont une demandant aux habitants d’offrir collations et gâteaux aux soldats.

«Ils sont de plus en plus fatigués»

Une organisation non gouvernementale, la Fondation Ocalenie (Salut), aide ceux qui ont réussi à passer. «Nous sommes ici depuis le mois d’août et nous voyons de plus en plus de gens qui tentent de traverser cette frontière de manière irrégulière», indique la militante Anna Chmielewska, tout en faisant le tri des piles d’aliments et de vêtements amassés dans un garage dans la rue principale de la ville. «Ils sont de plus en plus fatigués et ont de moins en moins d’espoir de réussir», déplore-t-elle.