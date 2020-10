Suivi des contacts en Suisse : «Nous étions déjà dépassés il y a quinze jours»

Un traceur de contacts Covid parle de son travail au quotidien et raconte à quel point cette activité est difficile.

Le traçage devient de plus en plus difficile: «Le système a atteint ses limites», selon Rudolf Hauri, président de l’Association des médecins cantonaux.

L'objectif de la recherche des contacts était de garder le coronavirus sous contrôle, mais cela devient de plus en plus difficile à mesure que le nombre de cas augmente. «Le système a atteint ses limites», a déclaré Rudolf Hauri, président de l’Association des médecins cantonaux, lors de la conférence de presse de vendredi.

«Après quatre heures, la tête ne suit plus»

«C'est un travail difficile. Vous devez toujours être pleinement concentré et vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs. En même temps, vous ne devez pas perdre de temps et vous devez traiter vos dossiers le plus rapidement possible. Mais le travail est aussi très répétitif, la plupart des appels téléphoniques sont à peu près les mêmes», déclare P. «Quand vous êtes au téléphone depuis quatre heures, votre tête ne suit plus.»