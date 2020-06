Le Hamas avertit

«Nous ferons en sorte qu’Israël s'en morde les doigts»

L'annexion par Israël de pans de la Cisjordanie occupée pourrait entraîner une escalade dans la région, a prévenu le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza



«La résistance considère une annexion de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain comme une déclaration de guerre contre notre peuple et nous ferons en sorte que l'ennemi s'en morde les doigts (...)», a dit le porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, Abou Obaida (photo ci-dessous). Il a fait ces déclarations dans une allocution télévisée à la chaîne du Hamas, Al-Aqsa, à l'occasion du 14e anniversaire de la capture du soldat israélien Gilad Shalit, libéré cinq ans plus tard, en 2011, en échange d'environ un millier de prisonniers palestiniens.