Double infanticide aux Etats-Unis  – «Nous les avons affamées pour qu’elles meurent»

Double infanticide aux États-Unis : «Nous les avons affamées pour qu’elles meurent»

La mère de deux filles retrouvées mortes dans un jardin en novembre 2021 a expliqué qu’elle et sa compagne avaient délibérément torturé les enfants de 6 et 4 ans.

La mère des deux fillettes, Marie Snyder, a déclaré mercredi au palais de justice du comté de Lycoming, qu’elle et sa compagne Echo Butler avaient, parmi de multiples actes de tortures, conduit à la mort les deux fillettes en les privant de nourriture. Ronald et Michele Butler, parents d’Echo, qui vivaient dans la même maison, les auraient aidées à commettre l’irréparable et à dissimuler les preuves des deux meurtres.

Pas vues depuis 2015

N’ayant pu les localiser, les forces de l’ordre ont perquisitionné le domicile et ont découvert les restes des fillettes, qui, selon les experts de la police scientifique, seraient respectivement mortes à l’âge de 6 et 4 ans.

Privées de nourriture pendant deux semaines

Strangulations, bains froids, coups de poing

«Elles étaient affamées et battues tous les jours. Nous les avons affamées pour qu’elles meurent», a expliqué la mère. «Echo leur saisissait la gorge pour qu’elles ne puissent plus respirer, et les étouffait jusqu’à ce que leurs yeux rentrent dans leur tête. Elle ne les aimait pas. Elle leur donnait des bains froids, des coups de poing et leur attachait les mains derrière le dos avec tout ce qu’elle pouvait trouver.»