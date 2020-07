«Nous mangeons clairement trop de viande»,

Et on fera quoi de tous ces animaux de rente ? dans la nature à se faire manger par les ours ou les loups qui se reproduiront à leur tour et là...

Lancelot Dulac 19.07.2020 à 11:40

On mange trop de viande ? Ca coule de source non ? Le corps n'a pas besoin de manger de la viande 7 fois par semaine ! La destruction des sols que produit l'agriculture intensive en monoculture on en parle ? Et vous voulez subventionner ça maintenant ? Les verts, oui il faut du changement, et oui il faut réfléchir avant de dire n'importe quoi >_<