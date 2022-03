Environnement : «Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique»

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé lundi, l’inaction des gouvernements face aux gaz à effet de serre, fustigeant leur «addiction» aux énergies fossiles.

«Le problème s’aggrave», a déclaré Antonio Guterres, dans un message vidéo préenregistré, rappelant qu’en 2020, les catastrophes climatiques avaient déjà «chassé de leurs maisons 30 millions de personnes – soit trois fois plus que le nombre de personnes déplacées par les conflits». «Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique» et «si nous continuons comme ça, nous pouvons dire adieu à l’objectif de 1,5 °C. Celui de 2 °C pourrait aussi être hors d’atteinte».

La dépendance persistante aux fossiles, une «folie»

L’Australie montrée du doigt

La Chine et l’Inde, qui dépendent toutes deux fortement du charbon, ont refusé d’adhérer pleinement à l’objectif de 1,5 °C et de fixer des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions à court terme. «La bonne nouvelle, a-t-il nuancé, c’est que tous les gouvernements du G20 – y compris la Chine, le Japon et la Corée – ont accepté de ne plus financer le charbon à l’étranger». «Ils doivent maintenant de toute urgence faire de même chez eux», a plaidé Antonio Guterres.