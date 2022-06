Viktor & Rolf: «Nous mélangeons la magie blanche et le glamour»

Quand une situation s’arrange comme par magie, ça n’est que du bonheur. C’est ce sentiment que les créateurs de mode Viktor Horsting et Rolf Snoeren, mieux connus sous le nom de Viktor&Rolf, souhaitent éveiller avec leur nouveau parfum, Good Fortune. Il se présente sous l’aspect d’une boule de cristal et on dit même qu’il éloigne les énergies négatives.

La démarche des créateurs s’inscrit dans une forme de spiritualité développée grâce au yoga, à la psychologie et à la méditation, ce qui est manifeste dans leur manière d’aborder la parfumerie. Nous les avons rencontré à l’occasion du lancement de leur nouvelle fragrance pour parler chance, magie et spiritualité.

Rolf Snoeren: Pour nous, la spiritualité est un voyage intérieur. La chance ne vient pas à nous comme ça. Nous devons être actifs et pouvons créer notre propre bonheur - c’est aussi l’idée derrière notre nouveau parfum. Fais-le bien et il t’arrivera du bien.

Viktor Horsting: C’est une artiste extrêmement féminine et très créative qui a énormément travaillé pour devenir la meilleure version d’elle-même. De plus, elle est incroyablement talentueuse. Pour nous, il était tout de suite clair qu’elle était parfaite pour incarner Good Fortune.

Rolf: Il n’y a pas eu d’événement particulier, c’était plutôt un processus qui s’est déroulé lentement. Pendant de nombreuses années, nous étions tous deux très concentrés sur notre carrière. Toute notre vie tournait autour de notre travail. À un moment donné, nous avons compris que ce n’était pas la clé du bonheur. Nous sommes donc partis à la recherche d’autres facettes de la vie. Maintenant, nous avons une tout autre attitude, qui va bien au-delà du simple yoga. Il s’agit de prêter plus d’attention à ses amis, mais aussi à soi-même et à son âme.

Rolf: Notre travail a toujours revêtu une dimension spirituelle. Il s’agit toujours de nous, de nos sentiments et d’une situation particulière dans laquelle nous nous trouvons à un moment précis. Nous sommes des artistes. Pour nous, l’art et la spiritualité vont tout simplement de pair.

Viktor: Par exemple, un distillat de fenouil et de fleurs de gentiane, jamais utilisé auparavant. Nous voulions nous éloigner des senteurs typiques et lourdes auxquelles on pense quand on entend spiritualité. Notre parfum est pétillant et joyeux.