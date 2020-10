«Nous mettons toute notre énergie dans le sauvetage des animaux»

Ce sont les pires incendies de forêts de l’histoire de l’Australie qui ont fait rage d’août 2019 à mars 2020. Le feu a détruit une grande partie de l’habitat de près de 70 espèces animales sauvages. Selon «Nature Ecology and Evolution», 21 espèces sont gravement menacées d’extinction. On estime à un milliard, le nombre d’animaux morts dans les incendies et 33 personnes ont péri dans les flammes.