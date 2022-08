Votations du 25 septembre: «Nous n’abolissons pas l’impôt anticipé, comme cela a été colporté»

Actuellement, la Confédération prélève un impôt anticipé de 35% sur les revenus d’intérêts obligataires. Pour se soustraire à leur assujettissement fiscal, de nombreuses entreprises de la place économique suisse émettent leurs obligations à l’étranger, participant ainsi à la perte d’emplois et de recettes fiscales, explique le Conseil fédéral. En revanche la Confédération, les cantons, les communes et, souvent, les entreprises de droit public comme les hôpitaux émettent leurs emprunts en Suisse et doivent par conséquent s’accommoder de coûts de financement plus élevés. Le projet vise à supprimer ce désavantage. La réforme prévoit d’exonérer de l’impôt anticipé les obligations qui seront émises en Suisse à partir de 2023. Les revenus d’intérêts provenant d’obligations déjà en cours resteront quant à eux imposés. Il est également prévu de supprimer le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses, de sorte qu’il deviendra plus intéressant d’acquérir ces obligations auprès d’un négociant de titres suisse.