Enlevé en Malaisie

«Nous n’arrivons pas à faire notre deuil»

Un pasteur chrétien, ayant eu des démêlés avec les autorités islamiques, n’a plus donné signe de vie depuis 2017. Sa femme se bat pour connaître la vérité, tout en gardant un espoir fou de le retrouver.

Cela fait trois ans que Susanna Liew n'a pas vu son mari. Elle et leurs trois enfants ne savent toujours pas s'il est vivant ou mort.

Depuis qu'il a été sorti de force de sa voiture par des hommes masqués qui l'ont kidnappé il y a trois ans dans la périphérie de la capitale malaisienne, le pasteur protestant Raymond Koh n'a donné aucun signe de vie. «Je mène une quête pour découvrir la vérité et pouvoir trouver l'apaisement», dit la femme de 63 ans, très croyante.

La police affirme qu'elle a mené une enquête poussée mais personne n'a encore été condamné à ce jour, et une enquête indépendante a conclu que des «agents de l'Etat» étaient probablement impliqués.

Au péril de sa vie, Susanna Liew continue à réclamer publiquement la lumière sur le kidnapping de son mari et d'autres disparitions. «C'est très difficile parce que nous n'arrivons pas à faire notre deuil», dit la femme du pasteur.

Plusieurs disparitions

«On y voit trois gros véhicules tout terrain noirs qui bloquent son véhicule derrière et sur le côté. Un homme sort, brise la fenêtre, le sort de la voiture et le place dans un autre véhicule. Puis quelqu'un entre dans sa voiture et démarre. Ça dure juste 40 secondes».