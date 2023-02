Ballon chinois abattu : «Ils font tout un tintamarre de cet incident»

«Gravement affectées et endommagées»

«Les actions américaines ont gravement affecté et endommagé les efforts et progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines depuis la rencontre de Bali» entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping, en novembre, a-t-il déclaré lundi, dans un communiqué.

Aux États-Unis, l’opposition républicaine a accusé ce week-end le président Joe Biden de ne pas avoir eu une réponse plus rapide et plus ferme. «Comme toujours, quand il s’agit de sécurité nationale et de politique étrangère, l’administration Biden a répondu d’abord de façon trop indécise, puis trop tard», a taclé le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell. «Nous n’aurions pas dû laisser la République populaire de Chine tourner notre espace aérien en ridicule», a-t-il fustigé, dans un communiqué.