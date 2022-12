Le président iranien n'a aucune pitié pour les ennemis de la République

Iran : «Nous n’aurons aucune pitié pour les éléments hostiles»

via REUTERS

«Les hypocrites, les monarchistes, les courants contre-révolutionnaires et tous ceux qui ont été lésés par la révolution ont rejoint les manifestations», a déclaré M. Raïssi à une foule massée devant l’Université de Téhéran pour un hommage aux restes de 200 soldats tués pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988). «Les bras de la nation sont ouverts à tous ceux qui ont été leurrés. Les jeunes sont nos enfants», a-t-il dit, mais «nous n’aurons aucune pitié pour les éléments hostiles».

Des responsables iraniens ont accusé les «ennemis» de la république islamique, comme les États-Unis et d’autres pays occidentaux, d’avoir suscité les manifestations. «Si vous pensez atteindre vos objectifs en répandant des rumeurs et en divisant la société, vous vous trompez», a lancé à ce sujet M. Raïssi. «Vous voulez nous tromper, mais nous vous connaissons et nous connaissons aussi notre nation».