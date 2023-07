La Suisse n'aura plus assez de médecin pour soigner la population

Les hôpitaux et les cabinets sont touchés de plein fouet par la pénurie de personnel soignant. Une situation qui va empirer. 20min/Marvin Ancian

Le système de santé suisse est au bord du gouffre. Non pas à cause des coûts mais en raison de la pénurie de personnel soignant. C’est ce qu’affirme Philippe Luchsingen le président de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse dans une interview accordée au Tages-Anzeiger.

«Nous n’aurons plus assez de médecins pour soigner la population. Cela touche les hôpitaux, mais surtout les cabinets», affirme-t-il. «La population doit donc se préparer au fait qu’il y aura à l’avenir un délai d’attente de plusieurs mois pour un rendez-vous avec son généraliste ou un spécialiste».

Et Philippe Luchsingen ne parle pas d’un avenir lointain. «Nous allons avoir d’énormes problèmes dans les deux à trois prochaines années», affirme-t-il. Et de rappeler que de nombreux praticiens ont déjà atteint l’âge de la retraite ou l’atteindront d’ici peu. Les généralistes sont les premiers concernés. Mais il n’y a pas assez de relève non plus dans certains domaines spécialisés, comme la cardiologie et la radiologie, voire bientôt la gynécologie.

Vers un tri des patients

Du coup, il faudra sans doute en venir au tri des patients, prévient-il. «Nous devrons refuser des patients atteints de maladies bénignes parce que nous n’aurons plus assez de temps pour eux. Ce qui peut signifier rater le traitement d’une maladie à un stade précoce», regrette-t-il en citant le cancer en exemple. Et une maladie reconnue trop tard est plus difficile à soigner et coûte plus cher. Pire: certains patients pourraient mourir faute de traitement débuté à temps.

Philippe Luchsingen, président de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse, estime que la Suisse connaîtra d’énormes problèmes dans les 2-3 prochaines années en raison de la pénurie de médecins. mfe

Et Philippe Luchsingen le déplore: «Nous n’avons pas réussi à former suffisamment de médecins à temps. Au lieu de cela, le nombre de places d’études a été limité et le numerus clausus introduit». Et de rappeler qu’il y a dix ans, la Confédération lançait une offensive de formation avec 100 millions de francs et 1350 places d’études. «Mais c’est loin d’être suffisant», critique-t-il.