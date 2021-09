Donald Trump prédit la fin des Etats-Unis dans trois ans

Donald trump : «Nous n’aurons plus de pays dans trois ans»

Lors d’une interview accordée à son ancien porte-parole Sean Spicer, l’ex-président a confié qu’il voyait un avenir sombre pour son pays.

Donald Trump n’est pas très optimiste quant à l’avenir des États-Unis, et c’est là un doux euphémisme. L’ex-président américain était l’invité de son ancien porte-parole Sean Spicer sur la chaîne conservatrice Newsmax, mardi. À cette occasion, le républicain a dit une nouvelle fois tout le mal qu’il pense de Joe Biden, prédisant aux États-Unis un futur bien sombre.

«Notre pays est vraiment sur la pente descendante depuis huit mois et il y a ces élections qui arrivent en 2022 et 2024, nous n’aurons plus de pays», a déclaré l’ancien dirigeant.