Bélarus

«Nous n’avons besoin d’aucun médiateur»

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, en difficulté face à un important mouvement de contestation post-électorale, a refusé la possibilité d’une médiation étrangère.

Alexandre Loukachenko a rejeté samedi la possibilité d’une médiation étrangère, proposée notamment par la Pologne et deux pays baltes. Alors que milliers de manifestants sont encore descendus dans la rue ce samedi.

Mercredi, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne avaient proposé un plan de médiation prévoyant la création d’un «Conseil national» pour régler la crise politique en cours au Bélarus.

«Tu n’es pas notre président»

«Non à la violence!» ont scandé les contestataires, certains faisant le «V» de la victoire, a constaté l’AFP. Des gerbes de fleurs, décorées de rubans blancs et rouges, les couleurs de l’opposition, ont été déposées près d’un mémorial improvisé. Des manifestants sont aussi venus avec des photos montrant les blessures de personnes torturées lors de leur détention cette semaine.

Plus tôt dans la journée, plus de 700 personnes s’étaient réunies en silence autour du cercueil du manifestant décédé, dans un autre quartier de Minsk. «Tu n’es pas notre président, tu as bu le sang du peuple. Pars!» a lancé Janna, 50 ans, s’adressant à M. Loukachenko.