«Malgré de bonnes critiques sur PC, la version console de Cyberpunk 2077 n’atteint pas le niveau de qualité que nous aurions souhaité. L’équipe de direction et moi-même en sommes sincèrement désolés et j’en assume ici publiquement la responsabilité.» C’est dans une vidéo de 5 minutes publiée sur le compte Twitter de CD Projekt Red que Marcin Iwiński, cofondateur du studio polonais, a fait son mea culpa pour la sortie catastrophique de «Cyberpunk 2077» le 10 décembre dernier. Attendu depuis plusieurs années, ce jeu vidéo dystopique a en effet reçu une volée de bois vert pour ses nombreux bugs sur les anciennes consoles.

«Je vous demande de ne pas rejeter la faute sur nos équipes. Ils sont tous incroyablement talentueux et travailleurs. Le conseil et moi prenons les décisions finales, et c’était notre choix de sortir le jeu. Mais croyez-moi, nous n’avons jamais souhaité que ce genre de chose arrive», a assuré le responsable en espérant regagner la confiance des joueurs après cette débâcle. Il s’est ensuite lancé dans des explications: «Nous nous sommes compliqué la tâche en voulant d’abord que le jeu soit épique sur PC pour ensuite l’ajuster sur console, surtout l’ancienne génération. Et ça n’avait pas l’air si compliqué au départ. Nous connaissions les écarts technologiques, mais les événements ont prouvé que nous avions sous-estimé la tâche».