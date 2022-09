Ouragan Ian: des villes «dévastées» en Floride

Ouragan Ian : «Nous n’avons jamais vu des inondations pareilles»

Rétrogradé en tempête tropicale

Jeudi matin, plus de 2,6 millions de foyers ou commerces restaient privés d’électricité, sur un total de 11 millions, selon le site spécialisé PowerOutage. Punta Gorda, petite ville côtière située sur la trajectoire de l’ouragan, s’est réveillée sans courant. Tandis que les pompiers et policiers sillonnaient les rues pour évaluer les dégâts, un bulldozer dégageait des branches de palmiers tombées.

«Pour l’instant, je suis soulagé»

Ian a déraciné certains arbres et renversé poteaux électriques et panneaux de signalisation. Ses pluies ont inondé les rues de la marina, où l’eau arrivait encore jusqu’aux mollets jeudi matin. Joe Ketcham, habitant de la ville, a choisi de rester chez lui mercredi, malgré les ordres d’évacuation.

«Pour l’instant, je suis soulagé, mais hier j’étais inquiet», a dit cet homme de 70 ans. «C’était incessant, ça soufflait sans cesse au-dessus de nos têtes. On entendait le métal frapper contre le bâtiment. Il faisait sombre. On ne savait pas ce qu’il se passait dehors», a-t-il relaté.

Lisamarie Pierro, qui réside aussi dans la ville, s’est dite soulagée de voir sa maison «toujours debout», sans inondations. «C’était long et intense. Et puis ça s’est arrêté. Et puis de nouveau», a-t-elle expliqué.

Renforcement possible

Inondations «catastrophiques»

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d’ouragans.