Retrait américain d’Afghanistan : «Nous n’avons pas fait assez pression sur le président afghan»

S’exprimant pour la première fois depuis sa récente démission, l’ex-émissaire US regrette que l’ancien chef d’Etat Ashraf Ghani se soit accroché au pouvoir face aux talibans.

S’exprimant pour la première fois depuis sa démission annoncée le 18 octobre, Zalmay Khalilzad a défendu vivement l’accord de retrait des forces américaines qu’il avait négocié avec les talibans sous la présidence de Donald Trump. Et exprimé quelques réserves indirectes sur sa mise en œuvre par l’actuel président Joe Biden .

«Une décision prise bien au-dessus de moi»

« L’accord était un ensemble conditionnel» qui prévoyait notamment «des négociations» entre les insurgés et le gouvernement de Kaboul ainsi qu’un «cessez-le-feu global permanent», a expliqué le diplomate.

«C’est une décision prise bien au-dessus de moi», a-t-il ajouté, regrettant que «certains» à Washington fassent de lui un bouc-émissaire pour le départ chaotique d’Afghanistan et la prise du pouvoir par les islamistes.

«On hérite toujours d’accords», «soit vous acceptez de les mettre en œuvre, soit vous dites "non, je veux renégocier"», a-t-il poursuivi.

«Nous avons été gentils avec le président Ghani»

Le gouvernement démocrate estime que, ayant hérité de l’accord négocié par l’équipe Trump, il n’avait d’autre choix que de quitter l’Afghanistan, car les négociations de paix inter-afghanes étaient dans l’impasse et les talibans auraient repris leurs attaques contre les forces américaines si elles étaient restées.

Zalmay Khalilzad reconnaît cette situation, et admet que les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait.

«Cela a renforcé les talibans les plus radicaux»

Zalmay Khalilzad a aussi réaffirmé que la fuite du président afghan, le 15 août, avait précipité la victoire totale des talibans et fait capoter un accord, négocié par les Etats-Unis, pour une transition plus en douceur et une forme de partage du pouvoir.