Séisme en Turquie et Syrie : «Nous n’avons pas fui, même au plus fort de la guerre»

Le séisme a laissé un trou béant dans sa chambre à coucher, mais Oum Mounir s’entête à rester chez elle: cette Alépine affirme qu’elle ne quittera sa maison que pour aller au cimetière. Le tremblement de terre du 6 février, qui a violemment secoué la grande ville du nord de la Syrie et la Turquie , a provoqué l’effondrement du bâtiment contigu à celui d’Oum Mounir, emportant avec lui une des façades de son immeuble.

Mais cette veuve de 55 ans refuse de rejoindre la cohorte d’habitants d’Alep qui se sont réfugiés dans des centres d’accueil ou chez leurs proches. «Rien ne me fera sortir de ma maison, sauf la mort. À ce moment-là, j’irai directement au cimetière», dit-elle calmement, montrant son lit recouvert de pierres, et les armoires et commodes endommagées.