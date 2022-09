Football: «Nous n’avons pas joué un beau football, mais…», se contente Granit Xhaka

Dans ces moments-là, tout est plus facile. Il faut vivre l’instant, le savourer. Mais ne pas le surinterpréter non plus. La Suisse a réussi l’exploit de s’imposer 2-1 en Espagne et le travail du président de l’ASF est de tempérer un tant soit peu l’euphorie: «Nous devons désormais faire attention à ne pas placer les attentes trop hautes», calmait Dominique Blanc, non sans laisser paraître sa fierté: «La performance n’est pour moi pas une surprise. Je crois que ces joueurs ont toujours des ambitions très élevées. Nous avons vu que notre équipe est capable de tenir, de réaliser une prestation solide. Le capital confiance est en train d’augmenter.»



Un joueur l’incarne particulièrement bien. Manuel Akanji est le deuxième ou troisième leader de cette équipe de Suisse. Mais samedi, il aura été l’homme du match, avec des attitudes défensives rassurantes et, surtout, un but et une déviation décisive sur le 2-1.