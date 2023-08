À Bâle, une femme reçoit des dizaines de pizza jamais commandées

La saison estivale au domicile de la famille Schmid est rythmée par les bruits frénétiques et répétés de leur sonnette d’entrée, raconte un article du Basler Zeitung. «Nous n’avons rien commandé!» peut-on lire sur la devanture de leur demeure. En cause: leur maison est l’adresse de livraison la plus proche de la prairie du Birsköpfli, un endroit très prisé en été où la Birse se jette dans le Rhin et où des jeunes ont pour habitude de passer des commandes de pizzas et de les intercepter au moment où le livreur arrive à l’adresse mentionnée.