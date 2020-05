«Nous ne décidons pas du tempo, c'est la nature qui en décide»

Rédiger un nouveau commentaire

Paf le chien 30.04.2020 à 16:41

Plus on va de l’avant et plus il m’insupporte ce Monsieur Berset. Il sait tout mais il ne sait rien, mais il décide de tout, tout en essayant de se dédouaner. Aucune précaution, plein d’ambiguïté, aucune vision à long terme... Vous êtes mauvais cher Monsieur !