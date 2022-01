Soudan : «Nous ne partirons pas des rues avant la chute des putschistes»

Dimanche, des milliers de Soudanais convergent de nouveau vers le palais présidentiel de Khartoum pour dénoncer le putsch du général Abdel Fattah al-Burhane et réclamer justice et démocratie.

Malgré les soldats armés bloquant routes et ponts et les blocs de ciment installés devant le QG de l’armée et le palais présidentiel, la mobilisation ne faiblit pas, plus de trois mois après le coup d’Etat mené le 25 octobre par le chef de l’armée, et malgré 78 manifestants tués selon des médecins pro-démocratie. Œil pour œil», crie dimanche la foule à Khartoum et «les militaires à la caserne», scandent les manifestants à Gedaref et Wad Madani (est), au Darfour (ouest) ou Dongola et Atbara (nord).