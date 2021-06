Euro 2020 - «Nous ne pouvons pas faire comme si l’épidémie était passée»

Fan-zone fermée à Moscou

Le maire de Moscou a annoncé vendredi l’annulation des évènements de divertissements de plus de 1000 personnes, entraînant la fermeture de la fan-zone de l’Euro de foot au complexe olympique de Loujniki. La capitale russe est confrontée à une flambée record du Covid-19 due au variant Delta du coronavirus. «89,3% des malades sont infectés par un coronavirus qui a muté, dit Delta, le variant indien. Et il est plus agressif, se répand plus vite», a affirmé Sergueï Sobianine.